Bodrum Cennet Koyu’nda talana devam: Cengiz Holding'den sonra sıra Stay ve Hattat'ta!

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy Mahallesi’ndeki Cennetkoy'da bulunan Gökburun Yarımadası’nda Cengiz Holding’in tepki çeken turistik tesisi ve lüks rezidans inşaatların için "ÇED gerekli değildir" raporunun ardından bu kez de bitişikteki arkeolojik ve doğal sit alanında Hattat Holding’in ‘Turizm Konaklama Tesisi’ için ÇED süreci başlatıldığı ortaya çıktı.

MALİYETİ 720 MİLYON

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre; Hattat Bodrum Turizm Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılması planlanan, 109 oda ve 280 yatak kapasiteli Turizm Konaklama Tesisi'nin maliyetinin 720 milyon lira olacağı belirtildi.

3. Derece Arkeolojik SİT ve 2. Derece Doğal SİT alanında kalan projede 109 oda ve 280 yatak kapasiteli Turizm Konaklama Tesisi projesi yapılması için inşaatlara başlanacağı belirtildi.

LÜKS OTEL ZİNCİRİNDEN YENİ TESİS

Hattat'ın projesinin yanı sıra Cennetkoy'da lüks bir otel zincirinin yeni tesisini açmaya hazırlandığı belirtildi. Muzaffer Yıldırım'ın sahibi olduğu The Stay Grubu’nun yeni projesi Bobo by The Stay, Gölköy Mahallesi’ndeki Cennet Koyu’nda, haziran ayında hizmet vermeye başlayacağını duyuruldu.

Zeytinliğin içerisinde denize sıfır konumuyla dikkat çeken projede Bodrum'da pek alışık olunmayan endüstriyel tasarımıyla dikkat çekiyor. 24 odası, 3 farklı konseptte restoranları, spa & fitness alanı ve 2 plajı ile olan projenin sahili 'özel bir vaha' olarak pazarlanıyor.