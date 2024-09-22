Bilinmeyen Nedenle Çıkan Ot Yangını Söndürüldü

Mardin’in Artuklu ilçesinde bilinmeyen sebeple çıkan ot yangını, kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Bilinmeyen Nedenle Çıkan Ot Yangını Söndürüldü

Mardin’in Artuklu ilçesinde çıkan ot yangını, kontrol altına alınarak söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Yolu üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle ot yangını çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

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