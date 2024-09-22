Genelge Tartışma Yarattı: Öğretmenlere Camide Hizmet İçi Eğitim!

İstanbul Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, “Erken Çocuklukta Değerler Eğitimi” kapsamında okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerine yönelik hizmet içi eğitim düzenleyecek. Söz konusu eğitimlerin, kentin camilerinden biri olan Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olması dikkati çekti.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk’ün bugünkü köşesinde aktardığına göre, söz konusu eğitimler, 23 – 27 Eylül 2024 tarihleri arasında her gün saat 14.00-18.00 arasında yapılacak. Toplamda 30 saat sürecek olan eğitimde, P4C Drama, Masal Anlatımı, Oyun ve Müzik gibi dört farklı alanda teorik bilgiler ile atölye çalışmaları yer alacak. Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün genelgesine göre, ilgili öğretmenlerin eğitime katılmaları için gerekli başvuruları yapmaları bekleniyor. Ancak eğitimlerin cami ortamında yapılması, bazı eğitimciler ve veliler arasında tartışmalara yol açmış durumda.

Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün genelgesi şöyle:

“Müdürlüğümüze bağlı resmi tüm Okul Öncesi Öğretmenleri, Sınıf Öğretmenleri, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerine yönelik 23 – 27 Eylül 2024 tarihi saat 14.00-18.00 aralığında Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi ve Kültür Merkezinde 30 saatlik P4C Drama, Masal Anlatımı, Oyun ve Müzik olarak 4 alanda teorik bilgi ve workshoplardan oluşan hizmet içi eğitim verilecektir. Gerekli başvuruların yapılması için gereğini rica ederim.”

Kaynak: Sözcü