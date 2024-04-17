Beyoğlu Belediyesi, Karaköy sahilini tekrar kamuya açtı

Beyoğlu Belediyesi, Karaköy sahilinde kıyının kamu kullanımına kapatılmasına neden olan prefabrik kulübeyi ve sahili sınırlandıran çitleri kaldırdı.

Son Güncelleme:
Beyoğlu Belediyesi, Karaköy sahilini tekrar kamuya açtı

Beyoğlu’nda Karaköy sahil olarak bilinen Kemankeş mahallesinde yer alan Türkiye Denizcilik İşletmeleri'ne bağlı rıhtım alanına beton döküldüğü, kamusal kullanım alanının sınırlandığı, yaya akışının engellendiği ve bu alandan gemi yanaştığı tespit edildi. Vatandaşların yürüyüş alanlarını kısıtlayan uygulamaya itiraz etmeleri sonucu rıhtıma giden belediye ekipleri, kıyıda bulunan güvenlik kulübesini kaldırdı.

Belediye, kent estetiği ve sahil şeridi bütünlüğü göz önünde bulundurarak, çalışmaya müdahale etti ve sahil şeridini vatandaşın kullanımına yeniden açtı.

Beyoğlu Belediyesi resmi X hesabından yaptığı açıklamada “Karaköy Sahili'ne kurulan özel işletmeye ait yer ekiplerimizce kaldırıldı. Hedefimiz, Beyoğlu'muzun her köşesini güzelleştirmek, vatandaşlarımızın denize ve sahile erişimini artırmak ve tüm İstanbullular ile dünyanın her yerinden gelen misafirlerimize daha yaşanabilir bir kent deneyimi sunmak” açıklamasında bulundu.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Beyoğlu
Son Güncelleme:
Yaptığı site 150 kişiye mezar olmuştu: Firari müteahhit, mal varlığını satmaya başladı Firari müteahhit, mal varlığını satmaya başladı
81 ilde yeni düzenlemeye gidildi. Tapuda sistem tümüyle değişti... 81 ilde yeni düzenlemeye gidildi. Tapuda sistem tümüyle değişti...
Gazeteci Metin Cihan: Ticaret Bakanlığı'nın "İsrail ile ticareti kısıtlama" açıklaması gerçeği yansıtmıyor! Metin Cihan: Bakanlığın "İsrail ile ticareti kısıtlama" açıklaması gerçeği yansıtmıyor
Sandık Kokusu dizisinde seyircileri çileden çıkaran karar! Show TV resmen duyurdu Sandık Kokusu dizisinde seyircileri çileden çıkaran karar! Show TV resmen duyurdu
ÇOK OKUNANLAR
AKP'de ikinci ıstakoz vakası: Lüks tatilini paylaştı AKP'de ikinci ıstakoz vakası
Muhammed Orhan tahliye edildi: Tepkimi gülerek göstermek istedim Muhammed Orhan tahliye edildi
Istakoz'la gündeme gelen AKP'li Şebnem Bursalı'nın şimdi de binlerce dolarlık takıları gündemde AKP'li Şebnem Bursalı'nın şimdi de binlerce dolarlık takıları gündemde
Beyoğlu Belediyesi, Karaköy sahilini tekrar kamuya açtı Beyoğlu Belediyesi, Karaköy sahilini tekrar kamuya açtı
Teleferik faciasında tutuklanan otomosyan amirinin ifadesi ortaya çıktı: 159 kalem işten 19'u yapıldı, eksiklikler seçimden sonra tamamlanacaktı Teleferik faciasında tutuklanan otomosyan amirinin ifadesi ortaya çıktı