Seçimde fark attı! Bolu'da Tanju Özcan seçimi önde götürüyor

31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşen seçimde Bolu'da sandıkların yarısından fazlası açıldı. Bolu'da CHP'nin adayı Tanju Özcan bir önceki seçimleri yüzde 52 oyla önde tamamlamıştı. Özcan görev süresi sırasında CHP Disiplin Kurulu tarafından partiden ihraç edilmiş daha sonra partisine geri dönmüştü.

Açılan sandık sonuçlarına göre, Bolu'da CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan önde gidiyor.

BOLU’DA SEÇİMDE İLK SONUÇLAR

Açılan Sandık: % 65,23

CHP adayı Tanju Özcan % 53,83

AK Parti adayı Muhammed Emin Demirkol % 28,56

MHP adayı İlhan Durak % 11,89

Yeniden Refah Partisi adayı Faruk Bayrakdar % 1,83

İYİ Parti adayı Mansur Şen % 0,90