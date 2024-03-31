Seçimde fark attı! Bolu'da Tanju Özcan seçimi önde götürüyor

31 Mart 2024 yerel Seçimlerinde oy sayım heyecanı başladı. Saat 23.00 itibarıyla sandıkların yüzde %56,60'ının açıldığı Bolu'da CHP'nin adayı Tanju Özcan seçimi önde götürüyor.

Son Güncelleme:
Seçimde fark attı! Bolu'da Tanju Özcan seçimi önde götürüyor

31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşen seçimde Bolu'da sandıkların yarısından fazlası açıldı. Bolu'da CHP'nin adayı Tanju Özcan bir önceki seçimleri yüzde 52 oyla önde tamamlamıştı. Özcan görev süresi sırasında CHP Disiplin Kurulu tarafından partiden ihraç edilmiş daha sonra partisine geri dönmüştü.

Açılan sandık sonuçlarına göre, Bolu'da CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan önde gidiyor.

BOLU’DA SEÇİMDE İLK SONUÇLAR

Açılan Sandık: % 65,23

CHP adayı Tanju Özcan % 53,83

AK Parti adayı Muhammed Emin Demirkol % 28,56

MHP adayı İlhan Durak % 11,89

Yeniden Refah Partisi adayı Faruk Bayrakdar % 1,83

İYİ Parti adayı Mansur Şen % 0,90

Etiketler
Bolu Tanju Özcan 2024 Yerel Seçimleri
Son Güncelleme:
İmamoğlu'nun memleketinde AKP önde! İmamoğlu'nun memleketinde AKP önde!
Final iddiaları doğru çıkmadı; Kanal D'nin fenomen dizisine yeni oyuncular Final iddiaları doğru çıkmadı; Kanal D'nin fenomen dizisine yeni oyuncular
Boş baklava ve boş tosttan sonra bunu da gördük; Marketlerde satışı başladı Boş baklava ve boş tosttan sonra bunu da gördük; Marketlerde satışı başladı
Erdoğan'ın memleketi Rize'de hangi parti önde? Erdoğan'ın memleketi Rize'de hangi parti önde?
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye bugün sandığa gidiyor! Hangi saatlerde oy kullanılacak? Hangi saatlerde oy kullanılacak?
İslam Memiş "Seçimler bahane ediliyor" diyerek uyardı İslam Memiş "Seçimler bahane ediliyor" diyerek uyardı
Ünlü isimler sandık başında: "Görev tamamlandı" Ünlü isimler sandık başında: "Görev tamamlandı"
RTÜK'ten seçim yasağı açıklaması: Saat verildi! RTÜK'ten seçim yasağı açıklaması
Canlı blog | Türkiye sandık başında: Seçim yasakları kalktı: İlk veriler gelmeye başladı Seçim yasakları kalktı: İlk veriler gelmeye başladı