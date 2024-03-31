Seçimde fark attı! Bolu'da Tanju Özcan seçimi önde götürüyor
31 Mart 2024 yerel Seçimlerinde oy sayım heyecanı başladı. Saat 23.00 itibarıyla sandıkların yüzde %56,60'ının açıldığı Bolu'da CHP'nin adayı Tanju Özcan seçimi önde götürüyor.
31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşen seçimde Bolu'da sandıkların yarısından fazlası açıldı. Bolu'da CHP'nin adayı Tanju Özcan bir önceki seçimleri yüzde 52 oyla önde tamamlamıştı. Özcan görev süresi sırasında CHP Disiplin Kurulu tarafından partiden ihraç edilmiş daha sonra partisine geri dönmüştü.
Açılan sandık sonuçlarına göre, Bolu'da CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan önde gidiyor.
BOLU’DA SEÇİMDE İLK SONUÇLAR
Açılan Sandık: % 65,23
CHP adayı Tanju Özcan % 53,83
AK Parti adayı Muhammed Emin Demirkol % 28,56
MHP adayı İlhan Durak % 11,89
Yeniden Refah Partisi adayı Faruk Bayrakdar % 1,83
İYİ Parti adayı Mansur Şen % 0,90
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