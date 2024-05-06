Bayrampaşa'da dehşet: Önce eski ortağını sonra kendini vurdu

Bayrampaşa’da sokak ortasında eski ortağı olan kadını silahla vuran şahıs ardından kendisini vurdu. Ağır yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bayrampaşa'da dehşet: Önce eski ortağını sonra kendini vurdu

Olay, saat 19.00 sıralarında İstanbul Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Cadde’sinde meydana geldi.

İddiaya göre; bir şahıs, eski ortağı olan kadının çalıştığı yerin yakınına arabayla geldi. Şahsın geldiğini gören kadın bilinmeyen bir nedenle eline bıçak alıp restorandan çıkarak adamın üstüne yürüdü. Kadının elinde bıçakla kendisine doğru geldiğini gören adam silahını çıkardı. Şahıs, önce eski ortağı olan kadını sonrada kendisini vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından ağır yaralı olan 2 kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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