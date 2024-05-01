Bakan Işıkhan: Taksim Meydanı kitlesel eylemlere ve art niyetli marjinal gruplara açık değil

1 Mayıs kutlamaları çerçevesinde Taksim Meydanı tartışmalarına hakkında açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Taksim Meydanı kitlesel eylemlere, art niyetli marjinal gruplara açık değil. Bizim için vatandaşımızın güvenliği çok önemli" dedi.

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Bakan Işıkhan: Taksim Meydanı kitlesel eylemlere ve art niyetli marjinal gruplara açık değil

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin açıklama yaptı. Emekçilerin çabası ve alın terinin kendileri için çok anlamlı olduğunu söyleyen Bakan Işıkhan, çalışanları hiçbir zaman mağdur etmediğini söyledi. Taksim tartışmalarına değinen Bakan Işıkhan, "Bu süreçte marjinal ve art niyetli gruplara da asla izin vermememiz lazım" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün ziyaret ettiği Sincan Belediyesi işçilerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Işıkhan, verdikleri emekten dolayı işçilere teşekkür ederek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

"İŞÇİ, EMEKÇİ VE ÇALIŞANLARI HİÇBİR ZAMAN MAĞDUR ETMEDİK"

Emekçilerin çabası ve alın terinin kendileri için çok anlamlı olduğunu ifade eden Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 21 yıldır kurulan hükümetlerin işçi, emekçi ve çalışanları hiçbir zaman mağdur etmediğini söyledi.

"TAKSİM KİTLESEL EYLEMLERE, ART NİYETLİ GRUPLARA AÇIK DEĞİL"

1 Mayıs kutlamaları çerçevesinde Taksim Meydanı tartışmalarına da değinen Işıkhan, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanımız ve tüm valiliklerimiz açıkladı. Meydanlarda sendikalarımızın, konfederasyonlarımızın 1 Mayıs'ı kutlamasına hiçbir engel bulunmamakta. Örneğin Taksim Meydanı, tüm sendikalarımıza, konfederasyonlarımıza açık. Belirli bir program doğrultusunda çelenk koyarak, saygı duruşunda bulunarak, günün anlamı ve önemini belirterek tüm sendika başkanlarımız orada bulunabilirler. Ama kitlesel eylemlere, art niyetli marjinal gruplara açık değil. Bazen eleştiriler geliyor ama biz sendikalarımızın bu önemli gününü orada kutlamalarını zaten sağlıyoruz. Ama bu süreçte marjinal ve art niyetli gruplara da asla izin vermememiz lazım. Bizim için vatandaşımızın güvenliği çok önemli. Biz güvenliği sağlayamadığımız takdirde onlara da izin veremeyiz. Yarın 103 merkezde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayacak emekçi kardeşlerimi buradan selamlıyorum."

Kaynak: AA

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Vedat Işıkhan 1 Mayıs Taksim İstanbul Valiliği
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