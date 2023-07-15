Bağcılar'da kız çocuklarına cinsel istismar iddiası: Mahalle ayağa kalktı, polis tepkilere karşı 'önlem aldı'

İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Demirkapı Mahallesi, küçük kız çocuklarına cinsel istismar iddiasıyla sarsıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, polis yurttaşların tepkisine karşı mahallede 'yoğun güvenlik önlemi' aldı.

Bahse konu çocuklardan birinin babası Fatih Kanaç, Halk TV'den Fırat Fıstık'a yaşananları şöyle anlattı:

"Üç gündür biz buralardayız. Eve gitmiyoruz. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Bugün benim başıma gelen komşumun başına da gelebilir, arkadaşımın başına da gelebilir. Bu durumdan biz halk olarak, vatandaş olarak rahatsızız."

Babanın anlattığına göre 10 Temmuz'da meydana gelen olay, aile 7 yaşındaki kızlarının evdeki hal ve hareketlerinden şüphelenince ortaya çıktı:

"Baba biz parkta oynarken boynumuza cam, kesici madde dayayıp parkın tuvaletine götürüp... Ya işte anlatılamıyor, bir baba olarak ifade edemiyorum... Uygunsuz hareketler... Çocuklara iğrenç iğrenç hareketlerde bulunmuşlar. Bize söylemeleri bile bizim baskılarımızla, zorumuzla söylediler."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay, 12 Temmuz'da yargıya da intikal etti; akabinde soruşturma başlatıldı. İstismara maruz bırakılan çocukların sayısının dört olduğu öne sürülürken, polisin de mahallede yoğun güvenlik önlemi aldığı, nedeninin ise mahallelinin duruma tepki göstererek her akşam toplanması olduğu bildiriliyor.

'AİLESİYLE BİRLİKTE GÖÇ İDARESİNE GÖNDERİLDİ' İDDİASI

Cinsel istismarda bulunan çocuğun Suriyeli olduğu ileri sürülüyor; deport edilmek üzere ailesiyle birlikte göç idaresine gönderildiği de iddialar arasında.