Ayşe Ateş işaret etmişti: 'Sinan Ateş soruşturmasında 17 kişi için ek iddianame hazırlandı' iddiası

Sinan Ateş’in öldürülmesinin ardından eşi Ayşe Ateş suikastta 17 kişiyi işaret etmişti. İddiaya göre, savcılık tarafından bu kişilere ilişkin ek iddianame hazırlandı.

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Ayşe Ateş işaret etmişti: 'Sinan Ateş soruşturmasında 17 kişi için ek iddianame hazırlandı' iddiası

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara Çukurambar’da öldürülmesine ilişkin yargılama süreci başlamasına karşın, iddianamedeki eksiklikler tartışılmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, “kurumsal bir saldırıdan söz edildiğini” ileri sürmüş ve “Soruşturma yürütülen 17 kişiye bakınca iddia edilen kurumsal saldırı içeriden yapılmış gibi bir izlenim oluşuyor. Bazen düşmanı uzakta aramamak gerek. En başta Ahmet Yiğit Yıldırım ve Olcay Kılavuz, Ömer Şanlı, Burak Kılıç, Gürsel Horat ve Suat Yılmazzobu... Kiralık katil arayan bu isimler ilk iddianamede yok” açıklamasını yapmıştı. Ayşe Ateş, soruşturması yapılan 17 kişiye ilişkin ek iddianamenin hazırlanmasını beklediklerini de ifade etmişti.

Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in haberine göre; o iddianamenin savcılık tarafından hazırlandığı iddia edildi. İddianamenin davanın ilk duruşma günü olan 1 Temmuz’dan önce 32. Ağır Ceza Mahkemesi’ne verileceği de gelen bilgiler arasında.

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Sinan Ateş Ayşe Ateş Cinayet Suikast İddianame
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