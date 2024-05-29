Parçalanmış ceset soruşturmasında yeni gelişme: 1 kişi tutuklandı

İstanbul Pendik'te önce gün ortaya çıkan kan donduran olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. 4 ayrı çöp konteynerinde parçalanmış cesedi bulunan 8 çocuk babası 79 yaşındaki Nihat Salih’in cinayeti ile ilgili gözaltına alınan 39 yaşındaki seyyar satıcı Bilal D.’yle ilgili soruşturma derinleştirildi.

ATTIĞI ÇÖP KUTUSUNDA KESİK BAŞ BULUNDU

Tüyler ürperten vahşet, çöpten plastik eşya toplayan 48 yaşındaki Ö.Z. adlı kadının çöp konteynerini karıştırırken insana ait bacak ve bir kesik kol görmesiyle ortaya çıktı.

Olay sonrası çalışma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinde, beyaz kovayı çöpe boşalttığını tespit ettikleri Bilal D.’yi gözaltına aldı. Görüntülerde, Bilal D., kovayı daha sonra yeşillik alana attığı görüldü. İfadesinde olayla ilgisinin olmadığını iddia eden Bilal D.’nin beyaz kovayı boşalttığı çöp konteynerinde, öldürülen Nihat Salih’in parçalanmış cesede ait kafası bulunduğu ortaya çıktı.

BEYAZ KOVA İNCELEMEYE ALINDI

Elde edilen bu çalışmaların ardından şüpheli olarak gözaltına alınan Bilal D.’nin çöp boşalttığı beyaz kova, çöp konteynerinde bulunan kanlı battaniye ve öldürülen Nihat Salih’in başında bulunan takke, incelenmek üzere Kriminal Şube Müdürlüğü’ne gönderildi. Beyaz kovada, maktul Nihat Salih’in DNA’sının olup olmadığı incelenecek. Takke ve kanlı battaniye de şüpheli Bilal D.’nin izleri aranacak.

EVDE ÇALIŞMA YAPILDI

Mercek altına alınan Bilal D.’nin evi de olay bölgesine yakın olduğu ortaya çıktı. Seyyar satıcı olduğu belirlenen 39 yaşındaki Bilal D.’nin evinde kan izleri arandı. Silinmiş olma ihtimaline karşılık Luminol ile çalışma yapıldı. Sonuçlar yapılacak işlemlerin ardından ortaya çıkacak.

TUTUKLANDI

Halk TV'den Müslim Sarıyar'ın haberine göre; İstanbul Pendik'te çöp konteynerinde parçalara ayrılmış olarak cesedi bulunan 79 yaşındaki Nihat Salih ile ilgili soruşturmada gözaltına alınan şüpheli Bilal D. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilmişti.

Bilal D. hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklama kararı verildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Cinayet Büro Amirliği’nde ifadesi alınan şüpheli Bilal D., olayla ilgisinin olmadığını iddia ederek “İşe giderken yolda beyaz kova gördüm onun içindekilerini çöpe attım. Sonrada kovayı yeşillik alana attım. Olayla bir ilgim yok” dediği. Beyaz kovanın boşaltıldığı çöp konteynerinde cesedin başı bulunduğu ortaya çıkmıştı..Beyaz kova kriminal incelemeye gönderilirken, şüpheli Bilal D.’nin evinde de kan izleri arandı.

MAKTUL, EN SON KATİLİN EVİNE GİTMİŞ

Cinayet polisi, öldürülen Nihat Salih'in en son görüntülerine de ulaştı. Salih'in en son görüntüsünde 01.30'da evinden çıkarak şüpheli Bilal D.'nin evine doğru gittiğini tespit etti.