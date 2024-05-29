Çocuk Evi'nde koruma altında kalan çocuğa cinsel istismar skandalı: İl Müdürlüğü çalışanı tutuklandı

Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Gül Çocuk Evi'nde, koruma altındaki bir çocuk cinsel istismara uğradı. Olayla ilgili bir İl Müdürlüğü çalışanı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Çocuk Evi'nde koruma altında kalan çocuğa cinsel istismar skandalı: İl Müdürlüğü çalışanı tutuklandı

Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Gül Çocuk Evi’nde koruma ve bakım altında bulunan S.E.Z.'ye cinsel istismarda bulunan T.A.'nın tutuklanarak cezaevine gönderildiğini duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Zonguldak'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Gül Çocuk Evi'nde koruma ve bakım altında bulunan 14 yaşındaki S.E.Z.'ye cinsel istismarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çalışanı T.A. hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlık ayrıca suç duyurusunun ardından tutuklanan T.A. ile ilgili işlemlerin savcılık tarafından yürütüldüğünü bildirdi.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

"Zonguldak İl Müdürlüğümüze Bağlı Gül Çocuk Evi’nde koruma ve bakım altında bulunan S.E.Z, 25 Mayıs’ta sosyal medyadan tanıştığı T.A. tarafından cinsel istismara uğradığını belirtmiştir.

T.A. hakkında ivedilikle suç duyurusunda bulunulmuş, il müdürlüğündeki görevinden uzaklaştırılmıştır. Tutuklanarak cezaevine gönderilen T.A. ile ilgili işlemler savcılık tarafından yürütülmektedir.

S.E.Z.‘ye yönelik mesleki çalışmalar yürütülmekte olup psikososyal destek hizmeti sağlanmaktadır. Buna ek olarak S.E.Z.’nin ihtiyaç duyacağı sosyal hizmet modelleri tekrar planlanmıştır. Mağdur S.E.Z.’nin unutulma hakkının çiğnenmemesi için basında yer almış haberlere erişim yasağı getirilmesi için Bakanlığımız tarafından Sulh Ceza Hakimliği’ne talepte bulunulmuştur."

Kaynak: ANKA

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk istismarı
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