Avukatı duyurdu: Kılıçdaroğlu'ndan Jahrein'e bir hakaret davası daha

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Jahrein lakabıyla ünlenen Ahmet Sonuç hakkında bir hakaret davası daha açacaklarını söyledi.

Çelik'in paylaşımı şöyle:

"Saldırganlık ve hakaret yoluyla istediklerini elde edebileceğini ve insanları sindirebileceğini düşünen, eleştiri ve hakaret ayrımını yapamayan, gün geçtikçe bayağılaşan, hedef aldığı kişilere yönelik olarak yaptığı hakaret kapsamlı yakıştırmalar ile kendisini tasvir ettiğinin ayrımına varamayan, Ahmet Sonuç (Jahrein) isimli kişi hakkında; Bugünkü ahlaksız hakaretleri nedeniyle de derhal tazminat davası açacağız! Öncekilerde de olduğu üzere, elde edilecek tazminat miktarı öğrencilere burs olarak dağıtılmak üzere... Ayrıca, hakaret suçundan suç duyurusunda bulunacağız.. Densizliklerin hesabını mutlaka soracağız.."

Saldırganlık ve hakaret yoluyla istediklerini elde edebileceğini ve insanları sindirebileceğini düşünen,



eleştiri ve hakaret ayrımını yapamayan,



gün geçtikçe bayağılaşan,



hedef aldığı kişilere yönelik olarak yaptığı hakaret kapsamlı yakıştırmalar ile kendisini tasvir ettiğinin… — Celal ÇELİK (@CelikBaskan06) July 21, 2023

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Jahrein" kullanıcı adlı sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç'a 200 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik tarafından Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan davanın dilekçesinde, Ahmet Sonuç'un 4 Temmuz 2023'te sosyal medya hesabındaki ifadelere yer verilmişti.

Sonuç'un Kılıçdaroğlu hakkındaki ifadelerinin hakaret unsuru taşıdığı ve eleştiri çerçevesinde görülemeyeceği ifade edilen dilekçede, Sonuç'un Kılıçdaroğlu'na hakaret ve iftira çerçevesinde paylaşımlarda bulunmayı alışkanlık haline getirdiği aktarılmış ve Sonuç'un Kılıçdaroğlu'na 200 bin liralık manevi tazminat ödemesi talep edilmişti.