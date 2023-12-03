Arda Türkmen dolandırıcıların hedefi oldu: "Bin euro ver, yakandan düşeyim"

Son zamanlarda ortaya çıkan yeni bir dolandırıcılık yöntemi; ünlü restoranların adını kullanarak oluşturulan klon siteler üzerinden sahte rezervasyon yaparak müşterilerden kapora adı altında para almak.

Dolandırıcılar yapay zeka sistemlerini kullanarak ünlü restoranların internet sitelerini birebir kopyalıyor ve bu sitelerde restorana ait bütün bilgileri gerçekmiş gibi paylaşıyor. Ardından restorana gelmek için rezervasyon yapmak isteyen vatandaşlar da bu sahte restoran sitelerini gerçek zannederek, site üzerinde belirtilen telefon numarası üzerinden dolandırıcılarla iletişime geçiyor.

Rezervasyon adı altında bu dolandırıcılara ödeme yapan yurttaşlar restorana geldiklerinde dolandırıldıklarını anlıyor.

"1000 EURO VER, YAKANDAN DÜŞEYİM"

Şef Arda Türkmen de bu dolandırıcıların hedefi oldu. Dolandırıcılar Arda Türkmen'in restoranına ait internet sitesinin neredeyse birebir aynısını yaparak, restorana gelmek için rezervasyon yapan müşterilerden kapora adı altında para alıp dolandırdı.

Müşteriler olmayan, sahte rezervasyonları üzerine şefin restoranına gelip "Bizim rezervasyonumuz vardı, kapora verdik" deyince gerçek ortaya çıktı. Türkmen de bunun üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaparak müşterilerini dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Arda şefin paylaşımlarını gören dolandırıcı ise sosyal medya üzerinden şefe ulaşıp, "Bana 1000 Euro ver, düşeyim yakandan" dedi.

Yılbaşı rezervasyonları öncesi vatandaşların bu dolandırıcılara karşı dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Türkmen, "Bizim restoranın internet sitesini kopyalayıp farklı bir uzantıyla ve restoranın ismiyle beraber arama motorlarında bunu yapan bir dolandırıcı insanlardan rezervasyon karşılığı para talep ediyor. İnsanlar da rezervasyon için önden avans gönderiyorlar. Sonra restorana geldikleri zaman böyle bir rezervasyon olmadığı ortaya çıkıyor. Bu çok yapılmaya başlandı son dönemlerde" ifadelerini kullandı.

"Ciddi şekilde de bütün arama motorlarında birçok restoranın farklı farklı sahte web adresleri var" diyen Arda şef, şunları söyledi:

"Artık kapalı grup rezervasyonlarına, 6-8 kişilik rezervasyonlara müesseseler önden rezervasyon için makul bir miktarda kapora istiyor. Bunu bilen dolandırıcılar da restoranın bütün detaylarını öğrenip sanki o restoranla muhatap oluyormuşsunuz gibi size telefon açtığınızda bilgi veriyorlar, rezervasyon yapıyorlar. Ardından bir hesap numarası gönderiyorlar. Siz de hesap numarasını kontrol etmeden kaporayı yolluyorsunuz. Ondan sonrada ne ses ne nefes. Bu son dönemlerde bu araba kiralamada, otel konaklamalarında, restoranlarda çok olmaya başladı. Hele bir de şimdi önümüz yılbaşı, bu yılbaşı döneminde kapalı grup rezervasyonları çok olacaktır. O yüzden herkese arama motorlarında, restoranla ilgili kontak numarası aradıklarında bir kere kesinlikle doğru yere ve doğru linke tıkladıklarından emin olmalarını rica ederim. Çünkü genel olarak en üste çıkana, alışkanlık olarak tıklanıyor. Orası her zaman doğru adres olmuyor."