Anadolu Otoyolu’nda feci kaza! İki tırın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde patlayan lastiği tamir etmek için emniyet şeridine çekilen tıra, aynı istikamette seyir halinde olan tır çarptı. Meydana gelen kazada 1'i kadın 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

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Kaza, otoyolun Hendek geçişi Balıklıihsaniye mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, demir boru yüklü tır sürücüsü Hüseyin Özdemir (39), lastiğinin patlaması neticesinde emniyet şeridine park etti. Hüseyin Özdemir, lastik kontrolü yapmak için Sevgi Özdemir (39) ile tırdan indikleri esnada aynı istikamette seyreden Y.K. (26) idaresindeki tır, park halindeki tıra arkadan çarparak yan yattı.

Meydana gelen kazada Y.K. idaresindeki tır bariyerlere çarparak devrilirken Hüseyin ve Sevgi Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti. Dehşet verici kazada, tırın taşıdığı demir borular ise sürücü camını kırarak dışarı çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı olan Y.K. isimli tır sürücüsünü hastaneye sevk etti. Bölgede yapılan incelemelerin ardından Hüseyin ve Sevgi Özdemir’in cansız bedenleri hastane morguna sevk edildi. Meydana gelen kaza sebebiyle tek şeritten sağlanan trafik, araçların bulunduğu yerden kaldırılması sonrasında normale döndü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Trafik kazası
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