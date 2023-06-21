AKP'li başkana taciz soruşturması: 'Yakaladığım yerde yapışacağım', 'herkeste kalça olmaz ki'

Nüfusu 9 bin civarında olan Gülüç Belediyesi'nin AKP’li başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş hakkında 2022 yılında cinsel saldırı suçundan soruşturma başlatıldı. İddiaya göre AKP’li Demirtaş, 2017 yılında belediyede işe başlayan kadını yaklaşık 6 ay boyunca sözlü olarak taciz etti.

Ardından da 2021 yılında başka bir kadına, işe girişinden yaklaşık 2 ay sonra, cinsel saldırıda bulundu. Soruşturma devam ederken dosyaya giren yazışmalar ortaya çıktı.

'NEYE UĞRADIĞIMI ŞAŞIRDIM'

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın aktardığı yazışmalara göre D.K. isimli kadın Başkan Demirtaş’a, "Başkanım o gün neye uğradığımı şaşırdım. Allah aşkına dövüyorsanız 'aha yanağım burada' dedim. Tuttunuz beni öptünüz. Ben çalışanınızım beni öpmeniz ne demek. İki haftadır kendime gelemedim. Ne çıkacağımı, ne de duracağımı bildim. Bir de kalçamı falan ellediniz o gün. Neye uğradığımı şaşırdım. Ne istiyorsunuz benden, ne olacağım ben sizin hayatınızda?" diye yazdı.

'SEN BENİM HER ŞEYİM OLACAKSIN'

Başkan Demirtaş ise çalışanına, "Sen benim her şeyim olacaksın. Ben nerede dursam sen orada duracaksın. Yakaladığım yerde yapışacağım" diye yanıt verdi. D. K. bu mesaja "Yakaladığınız yerde nasıl yapışıyorsunuz bana, işim olmaz başkanım. Herkese bakıyor musunuz? Bakmayın artık bana" şeklinde karşılık veriyor. Belediye başkanı ise ısrarını sürdürerek, "Herkeste kalça olmaz ki" diye karşılık verdi.

'AKP'LİLERDEN BAŞKANA TAM DESTEK'

İddiaların odağındaki Belediye Başkanı Demirtaş halen görevine devam ediyor. Hakkında başlatılan idari bir soruşturma ise bulunmuyor. Tüm bunların yanı sıra skandal yazışmaları soruşturma dosyasına giren belediye başkanı Demirtaş’a sahip çıkılması ise dikkat çekti.

Demirtaş önceki gün ilçede Kano Kürek Kulübü açılışı düzenledi. Açılışa, AKP Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı’, Başkan Demirtaş ile birlikte kurdele kesti.

'SORUŞTURMADAN HABERLERİ YOK'

Telefonla ulaştığımız Demirtaş hakkında açılan soruşturmanın açık olduğunu ve devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı danışmanının ve programa katılan AKP’li siyasetçilerin kendisi hakkındaki dosyadan haberi olmadığını öne süren Demirtaş, "Açılışımız vardı. Davet ettik. Valimiz de törene katıldı. Dosyama ilişkin bir şey diyemem. Saadet Oruç Ereğlili zaten... Üniversiteye gelmişti. Davet ettik geldi" ifadelerini kullandı.