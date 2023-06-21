Dikkat çeken gelişme: Polislerin canına kasteden Suriyeliler neden apar topar cezaevinden çıkarıldı?

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, Şanlıurfa'da narkotik suçlarla mücadele şubesine mensup iki polisi yaralayan Suriye uyruklu kaçakçıların altı ayda tahliye edilmesiyle ilgili olarak ulaştığı bilgileri paylaştı.

İlk olarak özet olarak iddianameden aktaran gazeteci, şunları kaydetti:

"Tarih: 28 Kasım 2022.

Yer: Şanlıurfa.

Suriye uyruklu Muhammed Elbedran, narkotik polislerine bir ihbarda bulundu. Uyuşturucu madde satın aldığı Suriyelilerin isimlerini verdi. Polis de ihbarcıyı yanına alıp şüphelileri yakalamak için yola çıktı.

Elbedran ismini verdiği torbacıları görünce onlara Arapça 'Yanımdakiler polis' dedi. İşte o anda, Suriyeli uyuşturucu satıcılarından Hüseyin Elfaris bir aracın içerisinden pompalı tüfek çıkardı. Polisler de kendilerini tanıtmasına ve uyarmasına rağmen ateş altına alındılar.

Bacaklarından ve ayaklarından yaralanan polis memuru Ali Bozkurt yere yığıldı. Diğer yaralı polis Olcay Kulakçı ekip arabasını getirmeye çalışırken Muğtez ve Hüseyin Elfaris adlı şüpheliler araca binip kaçtı. Polislerin kendilerini takip etmemesi için de havaya ateş açtılar.

Evet, uyuşturucuyla mücadele etmek için çabalayan iki polis yaralanmıştı. Kaçan şüpheliler kısa süre sonra yakalandı ve tutuklandı.

23 Ocak’ta yazılan iddianameden özetledim bu okuduklarınızı. Savcı, iki Suriyelinin 'kasten yaralama', 'silahla tehdit' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından 14 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

POLİSLER: 'BİZİ ÖLDÜRMEK İSTEDİLER'

Aradan aylar geçti...

Ve ilk duruşma 16 Haziran’da Şanlıurfa 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmada ifadelerine başvurulan polisler özetle şöyle dedi: 'Sanıklar bizi öldürme kastıyla hedef alarak polis olduğumuzu bile bile ateş etti. Her iki ayağımdan da yaralandım. Yaklaşık 20 tane saçma tanesi halen bacaklarımda bulunuyor, doktorlar çıkaramadı. Uzun süre ayakta kalınca ağrı ve uyuşukluk hissediyorum, tedavim devam ediyor.'

Peki... Polisleri yaralayan Suriyeli Elfaris kardeşler ne dedi mahkeme önünde? Özetleyeyim:

'İhbarcı Muhammed Elbedran 'Sizi öldüreceğim' dedi. Bunun üzerine ben de montumun altında bulunan tüfeği çıkardım. Havaya iki el ateş ettim. Sonra arabayla kaçtık. Gelen kişilerin polis olduğunu bilmiyordum. Olay yerinde neden on tane kovan ele geçtiğini bilmiyorum.'

'SAVCI TUTUKLAMA İSTEDİ, MAHKEME HEYETİ TAHLİYE ETTİ'

Duruşmada tanıkları da dinleyen savcı, iki sanığın da tutukluluğunun devamını istedi. Gelin görün ki... Mahkeme heyeti 'yeteri kadar tutuklu kaldıklarına' karar vererek polisleri yaralayan sanıkları tahliye etti.

Evet...

Ümit Özdağ’ın canlı yayında aktardığı iddia doğru çıktı. İki polisi yaralayan, uyuşturucu satıcılığı yapmakla suçlanan ve 14 yıla kadar hapsi istenen Suriyeliler sadece 6 ay tutuklu kaldı.

Türk hukukunun pratiğinde eşi benzeri görülmemiş bir karardı bu.

Soru şu: Neden? Polislerin canına kasteden Suriyeliler neden apar topar cezaevinden çıkarıldı?

İddialar çok bu konuda ama insanın aklına gelmiyor değil: Yoksa o uyuşturucu satıcılarını koruyan güçlü birileri mi vardı? Zamanla öğreniriz."