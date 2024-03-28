Akkuyu'da gerilim tırmanıyor: İşçiler ayaklandı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan taşeron firma personeli, ödenmeyen maaşlarını dile getirerek dün bazı bölümlerde iş bıraktı. Bugün de eylemlerine devam eden işçiler, bazı araçlara saldırıda bulundu.

Mersin'de devam eden Akkuyu NGS inşaatında çalışan işçiler, taşeron firmanın maaş ödememesi nedeniyle protesto başlattı. Dün başlayan eylem sonucunda bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Maaşlarının ödenmediğini belirten işçiler, bugün de iş bırakarak eylemlerini sürdürdü. Bugünkü eylemde gerilimli anlar yaşandı. İddialara göre, işçiler firma yetkililerinin de içinde olduğu bazı araçlara taş attılar. Servis araçlarının da saldırıya uğradığı anlarda ise bazı işçiler diğerlerini sakinleştirmeye çalıştı.

Cep telefonu ile görüntülenen o anlardan birinde, bazı işçilerin özellikle bir araca hem taşla hem de baretle vurmaları dikkat çekti.