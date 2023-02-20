Adıyamanlı depremzede isyan etti: 'Herkese bit girmiş, 10 gündür banyo yapmıyoruz; Allah korkusu yok mu?'

CHP'li vekillerin ziyaret ettiği Adıyamanlı bir depremzede, felaketin üzerinden 14 gün geçmesine rağmen kentte su olmamasına "Herkese bit girmiş. Bir su yok mu? Banyo yapan yok. 10 günden beri hanginiz banyo yapmışsınız? Allah korkusu yok mu? Bir su gelsin bize" sözleriyle tepki gösterdi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ve Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Adıyaman’da depremzedeleri ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Adıyamanlı bir depremzede, felaketin üzerinden 14 gün geçmesine rağmen kentte su olmamasına "Herkese bit girmiş. Bir su yok mu? Banyo yapan yok. 10 günden beri hanginiz banyo yapmışsınız? Allah korkusu yok mu? Bir su gelsin bize" diyerek tepki gösterdi:

"Banyo yapan yok, bir şey yapan yok. Valla bit girmiş hepsine. Böyle bir şey olmaz ki. Herkese bit girmiş. Bir su yok mu? Banyo yapan yok. 10 günden beri hanginiz banyo yapmışsınız? Allah korkusu yok mu? Bir su gelsin bize."

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