9 aylık hamile eşini depremde balkondan atarak kurtardı: 'Komşularımızın hepsi enkaz altında kaldı'

Kahramanmaraş'ta deprem sırasında gece mesaisinden gelen Murat Aktaş, 9 aylık hamile eşinin hayatını balkondan atarak kurtardı.

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9 aylık hamile eşini depremde balkondan atarak kurtardı: 'Komşularımızın hepsi enkaz altında kaldı'

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki, 10 ilin etkilendiği, 35 bin kişiden fazla insanın yaşamını yitirdi depremlerde enkaz altında kalarak yaralanan bazı vatandaşlar, İstanbul'da farklı hastanelere getirilerek tedavi altına alındı.

Esenyurt'ta tedavi altına alınan, 9 aylık hamile kadın hastanede doğum yaptı.

'EŞİM BENİ BALKONDAN ATTI, KOMŞULARIMIZ ENKAZIN ALTINDA KALDI'

NTV'nin haberine göre; depremden iki gün sonra İstanbul'a gelerek doğum yapan Tuba Aktaş, "Gece sallanmaya başladık, evimiz birinci katta olduğu için hemen balkona koştuk ve eşim beni balkondan aşağı attı. Toprak zeminin üzerine düştüğüm zaman karnımdaki bebeği kaybettiğimi düşündüm. Binadan biraz uzaklaşınca bina bir anda yıkıldı ve komşularımızın hepsi enkazın altında kaldı" dedi.

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