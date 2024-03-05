12 kişi can vermişti: Deniz manzarası bozulmasın diye kiriş konulmamış!

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yerle bir olan Hatay'ın İskenderun ilçesinde üç yıl önce açılan ve sarsıntılar sırasında asansör noktasından bölünerek 12 kişinin ölümüne sebep olan 17 katlı MCG Tower adlı lüks binanın inşasında göz göre göre yapılan hataları yazdı.

'Binada can veren Cehide ve Rafi Sümbültepe'nin çocukları Süheyl ve Selin, adalet mücadelesini sırtlandı. Avukatları Bülent Akbay ile birlikte savcı gibi çalıştılar. Akbay'ın mahkemeye sunduğu dilekçeye göre bina daha inşaat halindeyken olası bir depremde yıkılacağı belliydi' diyen Saymaz, şöyle devam etti:

'Çünkü… Statik projenin hatalı olmasından kaynaklı döşemelerde eğilme oluştu ve sarkma meydana geldi. Bu durum yapı yükseldikten sonra anlaşıldı. Eksiklikleri hasıraltı etmek için tadilat projesi yapılmadan zeminin ve birinci katın üst kısmına statik projede olmayan çelik kirişler eklendi.

İkinci kattan sonra betonarme kirişler konuldu. Ancak kirişler binanın yola bakan tarafına yapıldı. Deniz tarafına manzara bozulmasın ve maliyet artmasın diye kiriş yerleştirilmedi. Haliyle binanın yükünün dağılmasını engelledi. Beşinci kattan itibaren ise havalandırma boşlukları daraltılarak, dairelere ve banyoya katıldı.

'DENETİM FİRMASI İHTAR ETTİ'

İnşaat beşinci kata geldiğinde Hatay Yükseliş Yapı Denetim Limited Şirket'i usulsüzlüğe ortak olmak istemedi.

Depremden iki ay önce, 13 Aralık 2022'de, noter aracılığıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile İskenderun Belediyesi'ne 'Yapı denetim hizmet sözleşmemizi gördüğümüz lüzum üzerine feshettiğimizi bildiririz' diye ihtarda bulundu.

Ancak ne müdürlük ne de belediye gereğini yaptı. Aileler binaya yerleşti. Halbuki binanın iskanı bile yoktu.

'İMAR İZNİ VERMEK CİDDİ HATA'

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı tamamlayıp 13 şüpheli hakkında bilinçli taksirle birden çok kişinin ölümüne neden olmaktan dava açtı.

İddianamede, Konya Teknik Üniversitesi'nin bilirkişi raporu dayanak alındı.

Rapora göre, jetgrout (enjeksiyon) projesinde 80 santimetre olması ve merkezden merkeze bir buçuk metre aralıklarla üretilmesi gereken kazıklar projeye uygun olarak yapılmadı. (...)"

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