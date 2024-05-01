1 Mayıs engellemelerle başladı: Taksim'e çıkmak isteyen 18 genç gözaltına alındı!

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’ndaki kutlamaları yasaklamanın hak ihlali olduğuna yönelik kararına rağmen, İstanbul Valiliği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Taksim Meydanı'nda kutlanmasına izin vermedi. Sabahın erken saatlerinden itibaren yollar kapatılırken, Taksim'den ilk gözaltı haberi geldi.

Gençlik Komiteleri isimli grup, İstiklal Caddesi'nin ara sokaklarından yürüyüşe başladı. Polis müdahalesiyle karşılaşan 18 genç gözaltına alındı.

Gençlik Komiteleri'nin X hesabı üzerinden şu paylaşım yapıldı:

"Bu düzenin üstüne üstüne! İşçi sınıfının tarihsel kalesini yasaklarla bizden koparabileceğini sananlara cevabımızı Taksim'den verdik. KYK yurtlarında fabrikalarda öldürülen gençler için yürüyen 3'ü @komitelerlise'den toplam 18 yoldaşımız gözaltına alındı."