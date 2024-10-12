Zonguldak'ta Silahlı Saldırıya Uğrayan İki Kişi Hayatını Kaybetti
Zonguldak'ta ormanlık alanda 2 kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Hayatını kaybeden iki kişiye saldırı düzenleyen şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Bılık ve Alparslan köyleri arasındaki ormanlık alanda kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli ya da şüpheliler tarafından Yüksel K. (46) ve dayısı Hayrettin Ç'ye (60) silahla ateş açıldı. Saldırıda, Yüksel K. ve Hayrettin Ç. yaralandı İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Hayrettin Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ambulansla Devrek Devlet Hastanesine kaldırılan Yüksel K. de yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma, saldırı sonrası kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: