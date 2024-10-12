Böyle Yarışma Görülmedi! Tam 1 Kilo Balı...

Antalya'da düzenlenen festivalde bal yeme yarışması gündem oldu. Yarışmada 30 saniyede 1 kilo bal yiyen vatandaş birinciliği kazanan isim oldu.

Böyle Yarışma Görülmedi! Tam 1 Kilo Balı...

Antalya’da düzenlenen bal yeme yarışması enteresan görüntülere sahne oldu. Bir vatandaş 30 saniye içerisinde tam 1 kilo bal yiyerek yarışmayı kazanan isim oldu.

Böyle Yarışma Görülmedi! Tam 1 Kilo Balı... - Resim : 1

Antalya’da düzenlenen festivalde bal yeme yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmacılara 30 saniye süre verilirken, 1 kilo bal yiyen adam yarışmayı birincilikle tamamladı.

Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Böyle Yarışma Görülmedi! Tam 1 Kilo Balı... - Resim : 2

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