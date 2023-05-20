Zonguldak'ta cesedin başında selfi çekmişti, ölüm sebebi belli oldu!

Geçtiğimiz günlerde Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde 53 yaşındaki Filiz K.'dan arkadaşları haber alamayınca durumu polise bildirdi.

Ekipler Filiz K.'nın kaldığı daireye girdiklerinde kadının cansız hareketsiz yatarken buldu.

EVE BİRLİKTE GİRDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan araştırmalar sonucunda kamera kayıtlarında Filiz K.'nın asansöre M.C.Y. ile birlikte bindiği görüldü. Bunun üzerine M.C.Y. sorguya alındı ve olaydan önce eve birlikte geldiklerini sabaha kadar alkol aldıklarını ve uyuyakaldıklarını söyledi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

M.C.Y.'nin kadının cesediyle birlikte çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

"UYUDUĞUNU ZANNETTİM"

M.C.Y. ifadesinde ise “Filiz K.'nın uyuduğunu zannettim” dedi.

SERBEST BIRAKILDI

Ailesi geçen ay M.C.Y. için vasi atadığı için cezai ehliyetinin yeterli olmadığı ortaya çıktı ve sorgusunun ardından sonra serbest bırakıldı.

ADLİ TIP RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Cumhuriyet Savcısı, olay yeri inceleme ekipleri ve adli tıp doktoru yaptığı ilk incelemede Filiz K.'nin kalp kriziyle öldüğü tespit edildi.

Kaynak: Gerçek Gündem