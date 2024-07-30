Zonguldak'ta Batan Gemideki 7 Personelden 255 Gündür Hiçbir İz Yok!
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geçen yıl batan Kafkametler Gemisi'nin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarparak batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı geminin kayıp personelini aylardır bulunamadı.
Askeri mendireğin bulunduğu bölgeye kurulan vinç yardımıyla hem kayıp mürettebat aranırken hem de geminin parçaları karaya çıkartılıyor.
Çıkartılan parçaların bir bölümü tersaneler bölgesine taşınarak çalışmalar sürdürülüyor.
Kaynak: İHA
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