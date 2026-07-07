Zihni Göktay'a Son Veda: Kızı ve Oğlunun Sözleri Yürek Burktu

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Türk tiyatrosunun usta oyuncularından Zihni Göktay, 81 yaşında yaşamını yitirmesinin ardından düzenlenen törenlerle son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş ile çok sayıda sanatçı ve tiyatrosever katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da törene çelenk gönderdi.

Anma töreninde ve cenaze boyunca duygusal anlar yaşanırken, Göktay'ın tabutu meslektaşları ve sevenleri tarafından alkışlarla uğurlandı.

'KALÇA KIRIĞIYLA DURUMU AĞIRLAŞTI'

Usta sanatçının oğlu Ömer Göktay, babasının son dönemine ilişkin yaptığı açıklamada, sağlık sorunlarının kalça kırığı sonrası ağırlaştığını söyledi. Göktay, "Son 2-3 günü yoğun bakımda geçti. Kalp yetmezliğinden dolayı vefat etti ancak bu süreci tetikleyen kalça kemiğinin kırılmasıydı. Altı ay boyunca giderek hareketsiz kaldı. Fizik tedaviler uygulandı ama artık kendisi de mücadele etmemeye başlamıştı" dedi.

Ömer Göktay

'KURUMUNA BAĞLI BİR İNSANDI'

Babasının herhangi bir vasiyet bırakmadığını belirten Ömer Göktay, "Bizi bu kuruma emanet etti. Ben 26 yıldır, kız kardeşim ise 20 yıldır aynı kurumdayız. Babam özel tiyatrolardan çok teklif almasına rağmen hep 'Beni bu kurum var etti, burada kalmak istiyorum' derdi. Kurumuna bağlı bir insandı" ifadelerini kullandı.

Zeynep Göktay Gülbaz

'BENİ ÇOK MUTLU BİR ÇOCUK OLARAK BÜYÜTTÜ'

Kızı Zeynep Göktay Gülbaz ise babasının yaşamı boyunca tiyatroya duyduğu bağlılığı söyledi. "Bana hep 'Tiyatro ekmek parasını verir, televizyon köfte parasını' derdi" diyen Gülbaz, çocukluğunu babasının yoğun çalışma temposuna rağmen sevgi dolu bir aile ortamında geçirdiğini anlattı:

"Beni çok mutlu bir çocuk olarak büyüttü. Artık annemin yanına gitti. Bir meleğim vardı, iki tane oldu. Bana oradan da güç vermeye devam edeceğine inanıyorum. Çok büyük bir soyadı ve çok kıymetli bir miras bıraktı. Bunu yaşatmak artık bizim en büyük sorumluluğumuz."

KARADAĞLI: 'TÜRK TİYATROSU ADINA BÜYÜK KAYIP'

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı da Zihni Göktay'ın yalnızca başarılı bir oyuncu değil, aynı zamanda örnek bir sanatçı olduğunu söyledi.

Tamer Karadağlı

Karadağlı, "Türk tiyatrosu adına gerçekten çok büyük bir kayıp. Usta denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biriydi. Oyunculuğu, kişiliği, tavrı ve duruşuyla herkese örnek oldu. En son telefonla konuşmuştuk, genel müdür olduğumda beni arayıp tebrik etmişti. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Kaynak: DHA