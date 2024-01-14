Zeytinburnu'nda feci kaza: 1’i ağır 4 yaralı

Zeytinburnu E-5 Yanyol’da seyir halindeki otomobile arkadan başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, refüjü aşarak direğe çarptı, 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

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Zeytinburnu'nda feci kaza: 1’i ağır 4 yaralı

Kaza, saat 04.30 sıralarında Zeytinburnu Cevizlibağ mevki E-5 Yanyol Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 BOA 64 plaklı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince önünde ilerleyen 34 ZU 8831 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden 34 ZU 8831 plakalı otomobil, refüjü aşarak işaret lambasının direğine çarparak ters döndü. Diğer otomobil ise yola savruldu. Kazada iki otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar yardıma koşarken bir yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaşanan kazada iki otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaza nedeniyle E-5 Yanyol trafiğe kapandı. Kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yanyol tekrardan trafiğe açıldı.

Polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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