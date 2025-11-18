Zehirlenme Dosyasında Kritik Boşluk: Numuneler Ailenin Tükettiği Ürünlerle Aynı Değil

Fatih’te rahatsızlanan ve art arda ölen Böcek ailesinde ölüm nedeni araştırılıyor. Kokoreç ve midye numuneleri tüketime uygun bulundu, ancak ölümden 1,5 gün sonra alındıkları için aile fertlerinin tükettiği ürünlerle aynı olmadığı vurgulandı. Zehir şüphesi alüminyum fosfite yoğunlaştı.

Zehirlenme Dosyasında Kritik Boşluk: Numuneler Ailenin Tükettiği Ürünlerle Aynı Değil
İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Fatih’te hastaneye kaldırılan Böcek ailesinden baba Servet Böcek’in de yaşamını yitirdiğini açıkladı. Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

ZEHİRLENMEDEN ÖNCE OTELDE İLAÇLAMA YAPILMIŞ

Araştırmalara göre, aile zehirlenmeden saatler önce otelde tahtakurusu için ilaçlama gerçekleştirildi. Kullanılan kimyasalın alüminyum fosfit içerdiği tespit edildi. Uzmanlar, maddenin banyo havalandırması yoluyla aile fertlerinin bulunduğu odaya sızmış olabileceğini değerlendiriyor.

ALÜMİNYUM FOSFİTİN TEHLİKESİ

Alüminyum fosfit için bilinen bir panzehir bulunmuyor. Uzmanlar, solunması hâlinde maddenin hızla ölüme yol açabileceğini belirtiyor. Baba Servet Böcek’in tedavisi de bu ihtimal göz önünde bulundurularak değiştirilmiş ancak müdahaleler sonuç vermemişti.

GIDA NUMUNELERİ İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında, kokoreççi E.E.’nin işletmesinden ve seyyar midyeci Y.D.’nin tezgâhından alınan numuneler incelendi. Analizler, ürünlerin tüketime uygun olduğunu ortaya koydu.

ÜRÜNLER AYNI DEĞİL!

Numunelerin ölümden 1,5 gün sonra alındığı ve Böcek ailesinin tükettiği ürünlerle birebir aynı olmayabileceği vurgulandı.

DİĞER İŞLETMELERİN İNCELEMELERİ SÜRÜYOR

Kafe sahibi F.M.O. ve lokumcu F.T.’nin iş yerlerinden alınan numunelerin incelemeleri ise hâlâ devam ediyor. Kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu’nun değerlendirmesiyle ortaya çıkacak.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili olarak “Taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma” suçlamasıyla 4 kişi tutuklandı:

Lokumcu F.T.

Kokoreç dükkânı sahibi E.E.

Seyyar midyeci Y.D.

Kafe sahibi F.M.O.

