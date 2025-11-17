Zehirlenme Faciasında Acı Büyüyor! Baba Servet Böcek de Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Fatih’teki bir otelde konaklayan Böcek ailesinden bir acı haber daha geldi. Anne Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal’ın (3) ardından, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren baba Servet Böcek de hayatını kaybetti.

Aile, 12 Kasım’da şiddetli mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Çocuklar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, anne ve baba yoğun bakıma alınmıştı. Anne Çiğdem Böcek cumartesi sabahı yaşamını yitirmiş, baba Servet Böcek’in durumu ise kritik olarak takip edilmişti.

