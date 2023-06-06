Z kuşağının çalışma hayatından beklentileri neler? Araştırma sonuçları yayınlandı

Z kuşağı hakkında üniversite-sanayi iş birliğine ışık tutacak bir araştırma yapıldı. Çalışma, Z Kuşağı bireylerinin çalışma yaşamına ilişkin görüş ve beklentilerini anlamak amacıyla hayata geçirildi. Araştırmanın çalışma grubunda bir holdingin Z Kuşağı çalışanları ve Bahçeşehir Üniversitesi’nde eğitimlerine devam eden Z kuşağı öğrenciler yer aldı. Ocak-Ağustos 2022 tarihleri arasında BAU CO-OP Direktörlüğü koordinasyonunda gerçekleşen akademik çalışmaya, Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Bilgisayar Mühendisliği, Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler gibi farklı bölümlerde öğrenim gören öğrenciler katıldı. Bu alanda yapılan çok katılımlı anket tarzı soru cevap yönteminden farklı olarak, her bir katılımcıyla derinlikli röportaj yoluyla ve boylamsal bir çalışma yürütüldü.

Projenin yürütücüleri arasında, iş dünyasından birçok isim yer aldı. Tüm kuşakların birbirini daha iyi anlayabilmesine ışık tutacak çalışmada, üniversite mezuniyetinden iş yaşamına geçişte Z kuşağının çalışma hayatından beklentileri incelendi. Araştırma sonucunda şirketlere rehber olacak çeşitli veriler elde edildi.

Araştırma sonucu 6 ana konu başlığı altında toplandı.

Çalışma Yaşamına Bakış Açısı

İdeal Çalışma Düzeni

İdeal Yönetici Tutumu

İdeal Çalışma Ortamı

Geleceğe Yönelik Bulgular

Çalışma Arkadaşlığı

“Gençler slogana değil uygulamaya bakıyor”

Z kuşağı çalışan ve öğrenci grubuna çalışma hayatının tanımı, ideal çalışma ortamı, çalışma arkadaşlığının anlamı, başarılı yöneticilerin özellikleri neler olmalıdır gibi iş hayatına dair görüşleri soruldu. Z kuşağı gençleri, iş hayatında en çok değer görmeyi, fikirlerinin sorulmasını ve saygı beklediklerini söylerken, iş ortamında özellikle yöneticilerinin iletişim dilinin yapıcı olmasını beklediklerini de vurguladı İş ortamındaki paylaşım ve arkadaşlıklara önem verdiklerini, bu nedenle belirli bir profesyonellik içinde kalarak iş sonrası sosyal paylaşımlarının ve birlikteliklerin faydasına inandıklarını da belirtti.

MONOTONLUK TEHDİT OLARAK GÖRÜLÜYOR

Z kuşağı çalışanları iş yeri ortamının profesyonel ama bir o kadar da eğlenceli olmasını tercih ediyor. Sürekli aynı işi yaparak monotonlaşmayı hayatlarında büyük bir tehdit olarak görürken, kurum içi projeler ve girişimcilikle bunun aşılabileceğine inanıyor. Bir kısmı ise iş deneyiminden sonra kendi girişimiyle ilerlemeyi tercih edeceğini belirtiyor. Hemen hemen tamamı yurt dışı fırsatlarını ve yurt dışında çalışarak yaşamayı en öncelikli idealleri arasında tutarken, tamamına yakını çalışacakları firmanın global firma olmasını ve yurt dışı fırsatı sunmasını tercih ediyor. Staj esnasında verilen işlerin de çalışanlarda olduğu gibi ekibe katkı sağlayacak ve performanslarını yansıtabilecekleri işler olmasını bekliyor. Z kuşağı çalışanlar, performanslarıyla ilgili geri bildirimleri 3 veya 6 aylık dönemlerde almayı ve bu geri bildirimlerin dikkate alınarak iş tanımları dâhil tüm süreçlerinin güncellenmesini bekliyor. Gençler, aynı firmada 10-15 yıl gibi sürelerle çalışmayı da pek anlamlı bulmadıklarını ayrıca ifade ediyor.

BEKLENTİ SADECE MADDİYAT DEĞİL

Firmaların insan kaynakları arasındaki yetenek savaşlarını genç çalışanların sık iş değiştirmesinde önemli bir etken olarak gördüklerini belirten Z kuşağı çalışanları, özellikle Linkedln’den kolaylıkla verilere ulaşılabildiğini, bu sayede işini seven memnun bir çalışanın bile alacağı daha cazip bir teklifle başka firmaya geçebildiğini söylüyor. Maaşı önemli bulsalar bile sadece ücret için iş değiştirmeyeceklerini özellikle vurguluyor. İşini severek yapmanın ve iş yerinde mutlu olmanın da en az alınan ücret kadar önemli bir etken olduğuna dikkat çekiyor. Z kuşağı, çalışma düzeni olarak hibrit ve esnek çalışma düzenini tercih ederken, tamamen online çalışmayı tercih etmediğini net şekilde belirtiyor.

Çalışma, ülkemizde oldukça önemli bir çoğunluğa sahip Z kuşağının iş hayatında daha iyi anlaşılabilmesi adına hem araştırma sonucu hem de önerileri ile birlikte önemli bir kılavuz niteliği taşıyor.