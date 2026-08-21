Yurt Dışına Kaçış Planı Yarım Kaldı: Alihan Kuriş’in Kardeşi ve Kilit İsim Marmaris'te Yakalandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında kırmızı bültenle aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz, Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Alihan Kuris Suç Örgütü soruşturması kapsamında aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz’ın, yurt dışına kaçma hazırlığı içerisinde oldukları, yerlerinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce tespit edildiği ve şüphelilerin Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Marmaris Bozburun’da yakalandığı öğrenildi.
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Kaynak: Haber Merkezi
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