Yurt Dışına Çıkacaklar Dikkat: Harç Pulu Tarih Oluyor

Yurt dışına çıkışta alınan basılı harç pulu dönemi 1 Ocak 2025'te sona eriyor. Yeni uygulamayla beraber ödemeler, elektronik ortamda yapılacak.

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Yurt Dışına Çıkacaklar Dikkat: Harç Pulu Tarih Oluyor

Yurt dışına çıkışta alınan basılı harç pulu uygulaması tarih oluyor. 1 Ocak 2025 itibarıyla yurt dışı çıkış harcı ödemeleri artık elektronik ortamda yapılabilecek.

Kağıt tasarruf tedbirleri ve yeşil dönüşüm kapsamında hazırlanan yeni uygulama kapsamında İstanbul Havalimanı'nda bulunan yurt dışı haç pulu satış noktalarına bilgilendirme afişleri asıldı. Bilgilendirme afişlerinde "Yurt dışına çıkış harcınızı kolayca ödeyin! 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren pulla ödeme sona eriyor" ifadelerine yer verildi.

Yurt Dışına Çıkacaklar Dikkat: Harç Pulu Tarih Oluyor - Resim : 1

ÖDEMELER DİJİTAL ORTAMDA YAPILACAK

Yeni uygulama ile yurt dışına çıkış harçları artık şu kanallardan ödenebilecek:

  • Dijital Vergi Dairesi
  • GİB mobil uygulaması
  • Anlaşmalı bankalar
  • Vergi daireleri
  • Havalimanı vezneleri
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