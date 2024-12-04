'Halil Falyalı' Yasa Dışı Bahis Çetesine Dava

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) öldürülen Halil Falyalı ve eşi ile kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ilişkin 250 sanık hakkındaki iddianamesi, Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı "müşteki" olarak yer aldı.

'10 SANIĞIN KRİPTO PARA CÜZDANINA AKTARILDI'

"Suç örgütü yöneticisi" 35 kişinin de aralarında bulunduğu 250 sanık hakkındaki iddianameye göre soruşturma, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ettikleri ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik başlatıldı.

İddianamede, KKTC'de 8 Şubat 2022'de öldürülen Halil Falyalı'nın kurucu ve yöneticisi olduğu suç örgütünün, yasa dışı bahisten elde ettiği mal malvarlıklarını, örgüt mensuplarının banka hesaplarına gönderdiği anlatıldı. İddianameye göre, banka hesapları üzerinden kripto varlığa dönüştürülen paralar, çeşitli işlemlerle Falyalı ile 10 sanığın kripto para cüzdanına aktarıldı.

İddianamede yer alan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığınca hazırlanan raporda, 218 gerçek kişinin, 3 kripto para borsasına 118 bin 148 işlemde, 2 milyar 583 milyon 66 bin lira yatırdıkları, 4 bin 462 işlemle de 90 milyon 813 bin lira çektikleri tespitine yer verildi. Böylece söz konusu kripto para borsalarına 2 milyar 492 milyon 252 bin 664 lira yatırıldığı belirlendi.

Suça konu hesapların birbiri arasında çok kısa zaman aralıklarıyla transfer ilişkilerinin bulunduğu, bu transferlerin tek yönlü olmayıp karşılıklı ve çapraz ilişkiler şeklinde ilerlediği, hesapların kısa zaman aralıklarında kullanılıp sonrasında kapatıldığı belirtildi. Söz konusu işlemlerin zamanlamaları nedeniyle insan gücüyle yapılamayacağı, hesapların yazılımlar aracılığıyla çalıştırıldığı tespit edildi.

Malta merkezli kripto para borsasında 26 Kasım 2020'de hesap açan Falyalı'nın, hesap bakiyesinin 642,3 Bitcoin olduğu bilgisi yer alan iddianamede, ölümü sonrasında Falyalı'nın hesabından eşi Özge Taşker Falyalı tarafından 40 Bitcoin çekildiği aktarıldı.

Suç örgütün kurucusu, yöneticileri ve üyeleri tarafından, yurt dışında oynatılan yasa dışı bahis ve şans oyunlarından elde edilen suç gelirlerinin, suç örgütüne yardım edenler aracılığıyla Türkiye'de bankacılık işlemleri, şirketler ve kripto varlık borsaları üzerinden aklandığı belirtildi.

51'ER YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, Falyalı'nın 8 Şubat 2022'de ölmesi nedeniyle hakkındaki soruşturma şartının ortadan kalktığı ancak Türk Ceza Kanunu'nda yer alan "Sanığın ölümü halinde kamu davasının düşürülmesine karar verilir. Ancak niteliği itibarıyla müsadereye tabi eşya ve maddi menfaatler hakkında davaya devam olunarak bunların müsaderesine hükmolunabilir" düzenlemesine istinaden, işlediği suçtan elde ettiği banka hesaplarında, ödeme kuruluşlarında ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları nezdinde bulunan hesaplarındaki kazancın müsaderesi açısından hakkında kamu davası açmaya yeterli şüphe oluşturan delilin elde edildiği bildirildi.

Sanıklara "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek" "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" ve "suç örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlarından 51'er yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep edilirken sanıklara ait 19 şirket de atılı suçlardan mali açıdan sorumlu tutuldu.

Kaynak: AA-DHA