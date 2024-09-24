Yozgat'ta Araması Bulunan Şahıslar Kıskıvrak Yakalandı

Yozgat'ta hapis cezaları bulunan firari şahıslar, JASAT tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edildi.

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Yozgat'ta Araması Bulunan Şahıslar Kıskıvrak Yakalandı

Yozgat’ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, JASAT ekiplerince yakalanıp adli makamlarca cezaevine teslim edildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları incelemeler sonucu hakkında “Kasten Yaralama” suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan İ.M.’yi Sarayken ilçesinde, hırsızlık suçundan 3 ay 14 gün hapis cezası bulunan A.K.’yi ise il merkezinde yakaladı.
Yakalanan şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemenin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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