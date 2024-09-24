Bakır Kablo Hırsızları Yakalandı: Değeri 1,5 Milyon TL
Gaziantep’te jandarma ekipleri, kablo hırsızlarına operasyon düzenledi. 1,5 milyon TL değerinde bakır kablo çalan 2 şüpheli yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkâmil ilçesinde hırsızlık olaylarının önlenmesi ve faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda Telekom kablosunu çalan Murat B. ve Mikail B. isimli 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Gözaltına alınan Murat B. ve Mikail B. isimli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA