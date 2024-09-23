Yorgun Şahin Doğayla Buluşturuldu

Zonguldak'ta yağmurdan etkilenerek yorgun düşen kızıl şahin, tedavisinin ardından yeniden doğayla buluşturuldu.

Yorgun Şahin Doğayla Buluşturuldu

Zonguldak’ta yağmurdan etkilenip yorgun düşen kızıl şahin, rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salındı.

Kent merkezinde 20 Eylül’de yağan kuvvetli yağış nedeniyle bir kızıl şahinin yorgun düştüğünü gören doğaseverler, hayvanı muhafaza altına aldı. Doğaseverlerin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine durumu bildirmesiyle bölgeye giden ekipler, kızıl şahini koruma altına aldı. Veteriner kontrolünde rehabilitasyona alınan kızıl şahin, 2 gün dinlendikten sonra dün yeniden doğaya salındı. Kızıl şahini doğaya salan uzmanlar, kızıl şahinin uzun bir ömür sürmesini ve neslinin korunması temennisinde bulundu.

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