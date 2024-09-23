Araç Muayene İstasyonunda Kaza: 2 Yaralı

Mersin'de araç muayene istasyonu önünde kaza meydana geldi. Yoldan çıkan araç, istasyon önünde sıra bekleyen 3 araca çarptı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Araç Muayene İstasyonunda Kaza: 2 Yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Alata Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda araç muayene istasyonu önünde kaza meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine doğru seyreden R.E. idaresindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak istasyon önünde muayene için bekleyen panelvana ve bir otomobile çarpıp, kamyonetin de arkasına vurarak durabildi.

Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Mersin
İYİ Parti'de İstifa Depremi Sürüyor! 8 İsim Daha Ayrıldı İYİ Parti'de İstifalar Sürüyor! 8 İsim Daha Ayrıldı
İstanbul'dan Sıkılanların Yerleştiği Şehir! Akın Akın Göç Almaya Başladı İstanbul'dan Sıkılanların Yerleştiği Şehir! Akın Akın Göç Almaya Başladı
Toplu Taşımada Artık Zorunlu Oldu! Resmi Açıklama Geldi Toplu Taşımada Artık Zorunlu Oldu! Resmi Açıklama Geldi
Önce Eski Sevgilisini Öldürdü Sonra Kendini Vurdu! Önce Eski Sevgilisini Öldürdü Sonra Kendini Vurdu!