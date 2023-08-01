Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan ‘kayyum rektör’ Naci İnci yönetimi, 20 Temmuz’da 2023-2024 akademik yılı hazırlık ve lisans öğrencilerinin yurt başvuru sonucunu açıklamıştı. Sonuçlara göre, aralarında depremzede öğrencilerin de bulunduğu yaklaşık binden fazla öğrenci yurtlara yerleştirilememişti.

Barınma krizinin üzerinden yaklaşık 10 gün geçmesine rağmen yönetimden hala hiçbir açıklama gelmedi. Yurtlara yerleşemeyip açıkta kalan öğrenciler ise ne yapacaklarını bilmiyor. Pek çok öğrenci okulunu dondurmayı dahi düşündüğünü söylüyor.

“ÖĞRENCİLERİN YURTSUZ BIRAKILMAMASINI VE KULÜP ODALARININ YURDA DÖNÜŞTÜRÜLMEMESİNİ SÖYLEDİK”

Öğrenci Temsilciliği Kurulu (ÖTK) Yurtlar ve Çalışma Komisyonu’ndan Bulut Güner, bugün öğrencilerle birlikte rektörlüğe yürüyerek taleplerinin yer aldığı dilekçeleri yazı işlerine verdiklerini söyledi.

Güney Meydan’da toplanan Boğaziçili öğrenciler, barınma krizi ve çözümüne dair taleplerinin yer aldığı dilekçeleri yazı işlerine teslim ettiler.

Güner, “Hepimiz kendi şahsi dilekçelerimizi imzaladık. Taleplerimizi okula resmi bir şekilde iletmiş olduk. Superdorm’un güçlendirilmesinin ertelenmesi gerektiğini, depremzedelerin, maddi durumu yeterli olmayan öğrencilerin yurtsuz bırakılmamasını ve kulüp odalarının yurda dönüştürülmemesini söyledik” dedi.

“OKULU DONDURMAYI DÜŞÜNENLER VAR”

Kulüp odalarından gelen öğrenci kontenjanının krizi çözmek için yeterli olmadığını belirten Güner, okul yönetiminin hala hiçbir çözüm bulmadığını söyledi ve ekledi:

“Yönetim bize ‘başınızın çaresine bakın’ diyeceğine elle tutulur bir çözüm önerisi sunmalı. Krizin üzerinden bir haftadan fazla zaman geçti ve hala çoğu öğrenci ne yapacağını bilmiyor. Okulunu dondurmayı düşünenler var, çoğu öğrenci kendi çabalarıyla burs arıyor. Biz çözüm bulmaya çalışıyoruz ancak tüm bu süreç boyunca okul hiçbir çözüm üretmiyor bizim için.”