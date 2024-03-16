Yolun karşısına geçmek isteyen 2 kişiye otomobil çarptı: 1 ölü

Hatay’da bir otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 2 kişiye çarptı. Kazada, 1 kişi hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Yolun karşısına geçmek isteyen 2 kişiye otomobil çarptı: 1 ölü

Hatay’ın Antakya ilçesinde bir otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 2 yaya çarptı. Kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı. Vefat eden şahsın ağabeyi, kardeşinin cansız bedeninin başında gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, Antakya ilçesi çevreyolu Gülderen kavşağında meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Okan İmseytoğlu ve yanındaki 1 kişiye 31 ACM 877 plakalı Volkswagen marka otomobil çarptı. Kazada; Okan İmseytoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi ise hafif şekilde yaralandı.

Kazada ölen şahsın cansız bedeni morga kaldırılırken, yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen Okan İmseytoğlu’nun yakınları sinir krizi geçirdi. Ölen şahsın ağabeyinin çaresizce gözyaşlarına boğulduğu anlar ise yürekleri burktu.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Çorum’da feci olay: Silahlı saldırıya uğrayan gencin bacakları ampute edildi Silahlı saldırıya uğrayan gencin bacakları ampute edildi
Bir kaşık bile yendiğinde bakın neler yapıyor... Birçok kişi aynı hatayı yapıyor Bir kaşık bile yendiğinde bakın neler yapıyor... Birçok kişi aynı hatayı yapıyor
Kredi kartında nakit avans faizi yükseltildi Kredi kartında nakit avans faizi yükseltildi
40 yaşından sonra paraya boğulacak 4 burç! Şansları işte o zaman açılacak 40 yaşından sonra paraya boğulacak 4 burç! Şansları işte o zaman açılacak
ÇOK OKUNANLAR
Resmi Gazete'de yayımlandı: Kredi kartı nakit avans faizi yükseldi Merkez Bankası'ndan 'faiz' kararı! Bugünden itibaren geçerli...
Kredi kartında nakit avans faizi yükseltildi Kredi kartında nakit avans faizi yükseltildi
Çorum’da feci olay: Silahlı saldırıya uğrayan gencin bacakları ampute edildi Silahlı saldırıya uğrayan gencin bacakları ampute edildi
Ceyda Düvenci yeni bir aşka yelken açtı Ceyda Düvenci yeni bir aşka yelken açtı
Meteoroloji'den çok sayıda bölge için kar uyarısı Meteoroloji'den çok sayıda bölge için kar uyarısı