Çorum’da feci olay: Silahlı saldırıya uğrayan gencin bacakları ampute edildi

Çorum’da kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğrayan gencin bacakları ampute edildi.

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Çorum’da feci olay: Silahlı saldırıya uğrayan gencin bacakları ampute edildi

Olay Çorum'da Kale Mahallesi Şehit Şükrü Öngün Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Can T. (30) park içerisinde kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Parktan yükselen silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibinin yanı sıra 112 sağlık ekibi sevk edildi

. Bacaklarından vurularak ağır yaralanan Ali Can T. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı şahsın iki bacağının da ampute edildiği öğrenildi.

Silahla yaralama olayını gerçekleştiren kimliği belirsiz kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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