Yoldan döndü: THY uçağına yıldırım isabet etti

İstanbul'da kötü hava koşulları nedeniyle THY'nin İstanbul-Diyarbakır seferini yapan uçağına yıldırım isabet etti. Yıldırım isabet eden uçak İstanbul Havalimanı’na geri döndü.

İstanbul'da gök gürültülü yoğun yağış nedeniyle Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Diyarbakır seferini yapan uçağına yıldırım isabet etti.

Uçağının kaptan pilotu İstanbul Havalimanı kontrol kulesi ile telsiz bağlantısı kurarak geri döndü. İstanbul Havalimanı’na inmesinin ardından Türk Hava Yolları uçağı bakıma alınırken, yolcular yaklaşık beş saattir havalimanında bekledikten sonra uçuş iptal edildi.

Türk Hava Yolları’nın İstanbul -Diyarbakır seferini yapan uçağının iptal edildiğini uçakta bulunan bazı yolcular sosyal medya hesaplarından paylaştı. Türk Hava Yolları uçağında bulunan bir yolcu, "THY Diyarbakır uçağına yıldırım çarptı. Uçuş iptal" paylaşımı yaptı.