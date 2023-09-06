Ünlü yönetmen Abdülkadir Ceylan Ede Sapanca'da boğularak can verdi

Sapanca'da serinlemek için göle giren yönetmen Abdülkadir Ceylan Ede, boğularak hayatını kaybetti.

Ünlü yönetmen Abdülkadir Ceylan Ede Sapanca'da boğularak can verdi

Yönetmen Abdülkadir Ceylan Ede, arkadaşlarıyla birlikte Sapanca Gölünde yüzmek için kayıkla açıldı. Suya girdikten kısa bir süre sonra boğulma tehlikesi yaşayan Ede, arkadaşlarının müdahalesiyle kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Ede, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Abdülkadir Ceylan Ede bugüne kadar 14 adet film ve dizinin yönetmenliğini yapmış, üç senaryo yazmıştı.

Yönetmen Filmografisi

Gerçek Hayat - 2014 (TV Dizisi)
Bir Küp Altın - 2013 (TV Filmi)
Ana Yüreği - 2011 (TV Dizisi)
Şefkat Tepe 2. Sezon - 2011 (TV Dizisi)
Şefkat Tepe 1. Sezon - 2010 (TV Dizisi)
Ateş ve Barut - 2008 (TV Dizisi)
Pusat - 2007 (TV Dizisi)
Memleket Hikayeleri - Elindedir Bağlama - 2007 (TV Filmi)
Acı Hayat 2. Sezon - 2006 (TV Dizisi)
Acı Hayat 1. Sezon - 2005 (TV Dizisi)
Analık - 2003 (TV Dizisi)
Aynalı Tahir - 1998 (TV Dizisi)

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Ünlü yönetmen Abdülkadir Ceylan Ede Sapanca'da boğularak can verdi Ünlü yönetmen Sapanca'da boğularak can verdi
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