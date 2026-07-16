YÖK, Depremzede Öğrencilere Tanınan Hakkı 1 Yıl Daha Uzattı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), depremzede öğrencilere tanınan özel öğrencilik hakkını 1 yıl daha uzattı.

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YÖK, Depremzede Öğrencilere Tanınan Hakkı 1 Yıl Daha Uzattı
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YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, depremzede öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için özel öğrencilik hakkının bir yıl daha uzatılmasına karar verildi.

6 ŞUBAT DEPREMLERİNDEN SONRA DEVREYE SOKULMUŞTU

Kurul, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından aldığı kararla, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ile Malatya'daki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere talepleri halinde özel öğrencilik verilmesini kararlaştırmıştı.

Karar, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 akademik yıllarında geçerli olmuştu.

Kaynak: DHA

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