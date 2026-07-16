Muğla'da Jet Ski Keyfi Faciayla Sonuçlandı: Bir Çocuk Oldu, Baba ve Diğer Çocuk Kayıp

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Olay, dün saat 05.30 sıralarında Akyarlar bölgesi açıklarında yaşandı.

4 KİŞİLİK AİLENİN BİNDİĞİ JET SKİ DEVRİLDİ

Üzerinde aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin bulunduğu jet ski şiddetli dalga ve olumsuz hava koşulları nedeniyle alabora oldu. Çevredeki denizcilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

ANNE KURTARILDI, BABA VE 2 KIZI KAYBOLDU

Jet skide bulunan Irak uyruklu anne, olay sırasında yakındaki bir motor yatın mürettebatı tarafından denizden sağ olarak kurtarıldı. Ancak baba ile 2 kızı denizde kayboldu.

BİR ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden ve havadan arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalar sürerken Yunanistan'ın İstanköy Adası açıklarında su yüzeyinde hareketsiz halde bulunan bir kız çocuğu, Bodrum-İstanköy seferini yapan feribottakiler tarafından fark edilerek Yunan Sahil Güvenliği'ne bildirildi. Yapılan incelemede kayıp çocuklardan biri olan kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kayıp baba ile diğer kızı için bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA