Yoğun Bakımda Yaşlı Kadına Eziyet Etmişlerdi: İstenen Ceza Belli Oldu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İçerenköy Bayındır Hastanesi'nde yoğun bakımda yatan yaşlı kadının yüzüne hastane görevlilerince para konularak korkutulduğu ve aşağılayıcı davranışlarda bulunulduğu görülen videonun sosyal medya ve bazı haber sitelerinde gündeme gelmesinin ardından başlattığı soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede şüphelilerin hastanede görev yaptıkları esnada yoğun bakım ünitesinde yatan mağdur Nermin Zeren'e yönelik sistematik biçimde hakaretamiz ve aşağılayıcı davranışlarda bulunmak suretiyle eziyet ettikleri ve mağdurun kişisel verilerini hukuka aykırı ele geçirdikleri şüphesiyle haklarında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

SİSTEMATİK HAKARET

İddianamede, şüphelilerden İlknur K'nin yoğun bakımında yatan Nermin Zeren'e yönelik aşağılayıcı ve hakaretamiz sözleri sistematik olarak söylediğinin tespit edildiği belirtildi. Şüpheli İrem Aysima E'nin ise "Nermin ne yapıyorsun? Paralarını almış. Ben mi alayım? Kadının paralarını ver. Vermiyor Nermin. Kızım, küfür etsene, paraları istesene." şeklindeki ifadelerle mağdura eziyet ettiği bildirilen iddianamede, Ali E'nin de elinde bulunan banknotları, mağdur Zeren'in yüzüne attığı kaydedildi.

YOĞUN BAKIMDA HİJYEN KOŞULLARI GÖZ ARDI EDİLDİ

İddianamede, şüphelinin, yoğun bakım ünitesi gibi hijyen koşullarına çok dikkat edilen alanda mağdurun yüzüne para atarak enfeksiyon riskiyle karşı karşıya bıraktığı, üstelik aciz durumdaki mağdur hastaya böbreğini alacağını söyleyerek onu korku ve paniğe sürüklediği belirtildi. Şüpheli Emrah Ö'nün de mağdurun böbreğini kastederek "Ver, kurtul. Yapacak bir şey yok." dediği aktarılan iddianamede, zanlının bu şekilde mağduru korku ve paniğe sevk ettiği belirtildi.

HUKUKA AYKIRI ELE GEÇİRME

Bu 4 şüphelinin "beden bakımından kendisini savunamayacak durumdaki mağdura karşı eziyet" suçunu işledikleri bildirilirken eziyeti kameraya alan Nuriye K. ve Mert Can S'nin kişisel veri sayılan mağdurun görüntüsünü kayda aldıklarının anlaşıldığı belirtildi. Şüpheli sağlık destek personeli Murat Y'nin ise cep telefonunda mağdur Zeren'in kişisel verisi olan hastane yoğun bakımındaki görüntülerinin yer aldığı kaydedildi. İddianamede, bu 3 şüphelinin "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma" suçunu işledikleri belirtildi.

ŞAKA YAPTIKLARINI SÖYLEDİ

Şüpheli Ali E'nin emniyette alınan ifadesine iddianamede yer verildi. Şüpheli, ifadesinde söz konusu videoda Nermin Zeren'e paraları atanın kendisi olduğunu kabul etti. Şüpheli Ali E. şunları söyledi:

"Videoda bir ara görüntüye giren şahıs, yine o dönem hastanede çalışan Emrah Ö'dür. Nermin Zeren'le konuşan kadın şahsın da duyduğum kadarı ile İrem Aysima E'dir. Videonun görüntüsünü çeken kişinin kim olduğunu bilmiyorum. Video çekilirken kimin ve ne amaçla çektiğini bilmiyorum. Nermin Zeren'le aramızda geçen böbrek ile alakalı konuşma, şakalaşmadan ibarettir. Bizden daha fazla bir para isteyince spontane gelişen bir olay oldu. Kendisiyle şakalaşmak istedik. Kendisine işkence ya da kötü muamele yapmak gibi bir niyetimiz asla olmamıştır."

HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

İddianamede, bu kapsamda şüpheliler Ali E, Emrah Ö, İlknur K. ve İrem Aysima E'nin "beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan mağdura karşı eziyet" suçundan 3'er yıldan 8'er yıla kadar hapisle cezalandırılması diğer şüpheliler Mert Can S, Nuriye K. ve Murat Y'nin ise "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma" suçundan 3'er yıldan 6'şar yıla kadar hapse çarptırılması talep edildi. İddianame hazırlanarak değerlendirilmek üzere Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 7'si İstanbul, biri Samsun ve diğeri de Bursa'da olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 Ekim 2022'de Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen 9 şüpheliden 2'si savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden yaşlı hastanın üzerine para koyan Ali E'nin da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklanmış, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Tutuklanan 4 şüpheli, 28 Aralık 2022'de Anadolu Sulh Ceza Hakimliğince yapılan tutukluluk incelemesinin ardından adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Kaynak: AA