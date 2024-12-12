Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i Hedef Almıştı... CHP'den O Okul Müdürü Hakkında Suç Duyurusu

Aydın Nazilli’de Şehit Celal Güngör İlkokulu Müdürü Özkan Yıldırımkaraman, sosyal medya hesabında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Cumhuriyet ilkelerini hedef alan paylaşımlarda bulundu. Yıldırımkaraman ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da İtalya sokaklarında arkadaşlarıyla şarkı söylediği video üzerinden hedef aldı.

Suriye’de yaşanan olaylar üzerinden Atatürk’ü hedef alan müdür Yıldırımkaraman şu ifadeleri kullandı:

“Milli Görüş dünya derin devletinin üstün siyasi ve askeri kurmay aklının yönettiği Suriye'deki gelişmelerin neticesi ülkemizde, bölgede ve dünyada öyle bir domino etkisi yapacak ki 2 asırlık küresel Deccal Siyonist Haçlı Batı zulüm ve vahşet düzeni ile varyantı resmi ideoloji Kemalizm'in sonu olacak ve Türkiye liderliğinde kurulacak İslam Birliği temelinde Adil Düzene dayalı Yeni bir Dünya Düzeni kurulacak inşallah. Kâfirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.”

DİLEK İMAMOĞLU'NU DA HEDEF ALDI

Okul müdürü Yıldırımkaraman ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile ilgili "Dilek İmamoğlu kafayı çekmiş İtalya sokaklarında naralar atıyor" ifadesini kullandı.

CHP'DEN SUÇ DUYURUSU

CHP Nazilli İlçe Teşkilatı, Şehit Celal Güngör İlkokulu Müdürü Özkan Yıldırımkaraman hakkında suç duyurusunda bulundu.

İlçe Başkanı Sema Aslıhan Ökmen, "Nazilli ilçemizin Esenköy Mahallesi’nde bulunan Şehit Celal Güngör İlkokulu’nun müdürü Özkan Yıldırım Karaman, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla büyük bir tepkiye neden olmuştur. Ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Cumhuriyetimize, laikliğimize ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne alenen hakaret eden bu şahıs, aynı zamanda halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmiştir. Bu şahsın tertemiz çocuklarımıza öğretebileceği hiçbir şey olmadığı gibi, kirli düşünceleri ile onların zihinlerini zehirlediği açıktır. Bu nedenle, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğumuzu ve konunun hassasiyetle takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz" diye konuştu.

'DERHAL GÖREVDEN ALINMALI'

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül de Karaman’ın derhal görevden alınmasını istedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i göreve çağıran Bülbül, "Uzun süredir haddini aşan paylaşımlarla suç işleyen bu müdürü görevden alacak mısınız, yoksa koruyacak mısınız? Bu kişi hakkında soruşturma açacak mısınız? Bakan Tekin, görevinizi yapın ve bu şahsı derhal görevden alın! Bir okulda, çocuklarımıza Atatürk’ün ilke ve devrimleri anlatılmalı, çağdaş bireyler yetiştirilmelidir. Ancak bu şahıs, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerine hakaret ederek görevini kötüye kullanmıştır. Atatürk’ün hatırasına hakaret edenlerin çocuklarımızın zihnini zehirlemesine asla izin vermeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA