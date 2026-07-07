YKS'deki Soru Krizi Mahkemelik Oldu! ÖSYM Yol Haritasını Belirledi

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ardından yaptığı kurumsal müdahale, üniversite adayları arasındaki tartışmaları dindirmeye yetmedi.

ÖSYM BİR SORUNUN CEVABINI DEĞİŞTİRDİ

ÖSYM’nin, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testindeki 20. soruyu tamamen iptal ettiğini, AYT Matematik testinde yer alan 23. türev sorusunun doğru cevabını ise “C” seçeneğinden “A” olarak değiştirdiğini duyurmasının ardından adliye koridorları hareketlendi.

SORU İPTALİ DAVALIK OLDU

Kurumun uzman raporlarına dayanarak aldığı düzeltme kararı mahkemeye taşındı. Sakarya’da yaşayan üniversite adayı Doruk Kerem Atam, yalnızca şık değişikliği yapılmasının adil bir sonuç doğurmadığını iddia ederek ÖSYM’ye karşı yürütmeyi durdurma ve iptal davası açtı.

Cevabı değiştirilen 23. türev sorusunun tamamen iptal edilmesi gerektiğini dile getiren Atam’ın bu hamlesiyle birlikte, binlerce öğrencinin ve velinin gözü kulağı başlayan mahkeme sürecine çevrildi. Hukukçular ve eğitim uzmanları, idare mahkemelerinin bu tür durumlarda adayların kitlesel mağduriyet yaşamaması adına genellikle “iptal” yönünde eğilim gösterdiğini belirtiyor.

BİLİRKİŞİ GÖREVLENDİRİLECEK

Yasal olarak 10 günlük süre içinde açılması gereken bu soru iptali davasında takvim oldukça hızlı ilerleyecek. Mahkeme, davacı öğrencinin iddialarını inceleyip ÖSYM’den resmî savunmasını talep ettikten sonra, konuyu derinlemesine incelemesi için akademik bir bilirkişi heyeti görevlendirecek.

15 GÜN İÇİNDE KARAR VERİLECEK

Bilirkişinin hazırlayacağı detaylı teknik raporun mahkemeye sunulmasının ardından, dosyanın tekemmülünden itibaren en geç 15 gün içinde nihai karar verilecek.

ÖSYM İPTAL KARARINA HAZIRLIK YAPIYOR

ÖSYM cephesinden alınan bilgilere göre ise kurum, uzman incelemeleri doğrultusunda yargıdan çıkabilecek her türlü senaryoya karşı hazırlıklarını tamamladı. Mahkemeden bir iptal kararı çıkması hâlinde, sınav sonuçlarının yeniden hesaplanması adına gerekli bütün adımlarının hızlı bir şekilde devreye sokulacağı öğrenildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi