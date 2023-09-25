YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) göre üniversitelerdeki boş kontenjanlara yapılan ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Buna göre toplam 71 bin 943 aday üniversitelerin lisans ve önlisans programlarına kayıt yaptırmaya hak kazandı.

Ek yerleştirme sonuçlarına göre devlet üniversitelerindeki lisans programlarına 13 bin 715, önlisans programlarına 38 bin 84 aday, vakıf üniversitelerindeki lisans programlarına 4 bin 594 aday, vakıf üniversitelerindeki önlisans programlarına ise 13 bin 156 aday kayıt yaptırabilecek.

KKTC'DEKİ ÜNİVERSİTELER

KKTC’deki üniversitelerin lisans programlarına bin 21, önlisans programlarına ise bin 336 aday ek yerleştirme sonuçları uyarınca kayıt yaptırma hakkı kazandı. Öte yandan, diğer ülkelerdeki üniversitelerin lisans programlarına 28 kişi, önlisans programlarına da 9 kişi yerleşti. Böylece 2023-YKS Ek Yerleştirme sonuçlarına göre devlet, vakıf, KKTC ve diğer üniversitelerdeki lisans ve önlisans programlarına toplam 71 bin 943 aday yerleşme hakkı elde etti.

AÇIKÖĞRETİME YERLEŞEN ÖĞRENCİLER

Açıköğretim programlarına yerleşme hakkı kazanan toplam aday sayısı ise 17 bin 1 oldu. 2023-YKS Ek Yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 27 Eylül-3 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 27-29 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

YÖK BAŞKANI ÖZVAR'DAN AÇIKLAMA

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sevgili Gençler, 2023-YKS Ek Yerleştirme sonuçlarına göre toplam 71 bin 943 adayımız daha üniversitelerimize kayıt yaptırmaya hak kazandı. Aramıza yeni katılacak tüm öğrencilerimizi tebrik eder, başarılar dilerim” ifadelerine yerdi.