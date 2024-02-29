Yine sahneye çıktı: Vatandaşı "vatan haini" ilan etti, polise şikayet etti

Sokak röportajlarında zaman zaman ortaya çıkan ve ‘Laiklik elden gidiyeah’ sözleriyle akıllara kazınan AKP’li Süleyman Çakır isimli şahıs bir kez daha ortaya çıktı.

Bir sokak röportajı sırasında yine gündem yaratacak ifadelere imza atan şahıs, bir yurttaşı vatan haini ilan ederek telefonla şikayet etti.

Süleyman Çakır isimli kişi, vatan haini ilan ettiği yurttaşa “Sahtekar gel karakola gidiyoruz” diye bağırdı.