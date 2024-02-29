Yine sahneye çıktı: Vatandaşı "vatan haini" ilan etti, polise şikayet etti

Sokak röportajlarında sık sık boy gösteren AKP'li şahıs bu kez de bir vatandaşı vatan haini ilan ederek polise şikayet etti.

Son Güncelleme:
><

Sokak röportajlarında zaman zaman ortaya çıkan ve ‘Laiklik elden gidiyeah’ sözleriyle akıllara kazınan AKP’li Süleyman Çakır isimli şahıs bir kez daha ortaya çıktı.

Bir sokak röportajı sırasında yine gündem yaratacak ifadelere imza atan şahıs, bir yurttaşı vatan haini ilan ederek telefonla şikayet etti.

Süleyman Çakır isimli kişi, vatan haini ilan ettiği yurttaşa “Sahtekar gel karakola gidiyoruz” diye bağırdı.

Etiketler
Laik AKP
Son Güncelleme:
Yazar Vedat Özdemiroğlu'nun acı kaybı... Oğlu hayatını kaybetti Yazar Vedat Özdemiroğlu'nun acı kaybı...
Kızılcık Şerbeti'nin yeni 'Apo'sunun setten ilk karesi paylaşıldı Kızılcık Şerbeti'nin yeni 'Apo'sunun setten ilk karesi paylaşıldı
Avukatlara adliye önünü yasakladılar | İliç faciasına tepki: İşçiler öldürüldü. Binlerce kez uyardık açgözlü sermaye için devam ettiler İliç faciasına tepki: İşçiler öldürüldü. Binlerce kez uyardık açgözlü sermaye için devam ettiler
Valilikte yapılan toplantıya belediye başkanını değil, AKP'nin adayını davet ettiler Valilikte yapılan toplantıya belediye başkanını değil, AKP'nin adayını davet ettiler
Sözcü TV'ye veda etti... Artık Sözcü TV ekranında olmayacak. İşte yeni adresi Sözcü TV'ye veda etti... Artık Sözcü TV ekranında olmayacak. İşte yeni adresi
Yanlış okumadınız! Onlarca kişi 'jigolo' olma vaadiyle dolandırıldı Yanlış okumadınız! Onlarca kişi 'jigolo' olma vaadiyle dolandırıldı
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş'ten altın uyarısı: 'Cuma günü bitiyor, hazırlığa başlayın!' İslam Memiş'ten altın uyarısı: 'Cuma günü bitiyor, hazırlığa başlayın!'
Merkez Bankası eski başekonomisti açıkladı: Dolar kuru neden sabit tutuluyor? Dolar kuru neden sabit tutuluyor?
Seçimden sonra kimse tutamayacak: Gıda, benzin ve ilaca büyük zam yolda! Seçimden sonra kimse tutamayacak: Gıda, benzin ve ilaca büyük zam yolda!
Erdoğan emekli maaşlarını işaret etti, uzmanı 'gerçeği' açıkladı: Gerçek budur! Erdoğan emekli maaşlarını işaret etti, uzmanı 'gerçeği' açıkladı
Sabunla yıkamamanız gereken 5 şey Sabunla yıkamamanız gereken 5 şey