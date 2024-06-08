Yerlikaya duyurdu: 4 ayrı çetenin lideri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ayrı organize suç örgütünün liderlerinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya duyurdu: 4 ayrı çetenin lideri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapmak ve suçtan elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik 4 ayrı organize suç örgütüne yönelik yapılan 'Kuyu-4' operasyonlarında, suç örgütü liderlerinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, "Bu 4 suç örgütünün, şu ana kadar yapılan tespitlerde ülkemiz ve farklı ülkeleri kapsayan operasyonlar sonucu ele geçirilen toplam 3 Ton 67 Kg uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden sorumlu oldukları tespit edildi" bilgisini paylaştı.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı açıklama şöyle:

"Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Suçtan Elde Edilen Suç Gelirlerinin Aklanmasına yönelik 4 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik yapılan KUYU-4 operasyonlarında bu organize suç örgütlerinin elebaşıları olan;
1 Mert (Orhan) Ünğan,
2 İbrahim Kurtar,
3 Aydın Razaki ve
4 Recep Özyıldız yakalandı.

Birbirleriyle bağlantılı bu 4 suç örgütünün, şu ana kadar yapılan tespitlerde ülkemiz ve farklı ülkeleri kapsayan operasyonlar sonucu ele geçirilen toplam 3 Ton 67 Kg uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden sorumlu oldukları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu; elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 62 şüpheli yakalandı

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
İster Uluslararası olsun, ister ulusal olsun ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kesinlikle kararlıyız. Zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız aralıksız devam edecek."

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